Paljud meist on harjunud toitu lihtsalt sisse lahmima ega taju, mil neil tegelikult kõht täis saab. Nii sööme me rohkem ja vöökoht suureneb. Kuidas toidule ja söömisele aga keskenduda, kui pidevalt on nii kiire?!

Tõenäoliselt sa ise ei tajugi, kui järsku märkad, et küpsis küpsise järel söödes on terve pakk otsas, kirjutab The Sun ühest näitest, mis viitab mõttetule söömisele.

Mõttetu söömise ohvriks on lihtne langeda eriti siis, kui sul on kiire ja sööd teisi asju tehes. Näiteks töölaua taga.