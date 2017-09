Edgar Savisaar kommenteeris oma Facebooki seinal tema vastu käivat kohtuasja, milles ei olevat midagi uut. „Kõiki neid lugusid olen Eesti meediast korduvalt lugenud. Jah, sain laenu, mida lõppkokkuvõttes kasutasin seoses abielulahutusega,“ räägib ta.

„Tuleb tunnistada, et abielulahutus on raske ja delikaatne teema. Lähtusin sellest, et peaksin lahutuse detailide kohta võimalikult vähe aru andma. Ka Šveitsi ametnike kirjavahetus kinnitas, et minu rahavajadus ei tulenenud vorstiputkadest ja ei olnud korruptiivse iseloomuga. Vilja sai raha, mina sain kriminaalasja,“ võtab Savisaar asja rahulikult ja sarjab siis prokurör Steven-Hristo Evestust.

„Millest vaikis prokurör? Sellest, et kaks Šveitsi kohtuinstantsi on juba 2012. aastal seda asja uurinud ja leidnud, et mina ei olnud selle Arsai fondi tegelikuks kasusaajaks. Ja veel: prokurör sai ka lõpuks teada, kuidas maal elu käib. Naabrid on sõbralikud ja aitavad üksteist. Minu naabrid aitasid mul tubasid koristada ja aiatöid teha, mina võimaldasin neil kasvuhooneid kasutada. Kõik siin maailmas ei ole korruptiivne, kuigi Evestus seda ainult nii näebki. Igaüks oma rikutuse tasemel.“