„Ostame selle teatrimaja välja!“ kutsus Tartu linnakodanik Jaan Muna kõiki üles Tartu Uue Teatri hoone väljaostmiseks annetusi tegema ning ulatas teatri loomingulisele juhile Ivar Põllule 20 eurot.

„Mulle on see suur raha - kahe päeva pension. Aga ostame selle teatrimaja välja!“ lausus Jaan Muna, kes on kohal pea kõigil Tartu avalikel sündmustel. Eile toimus Eesti teatri festivali Draama ning Tartu Uue Teatri hooaja avamiseks ühispidu.

Tartu Uue Teatri juht Raul Oreškin kostis, et kümnendal hooajal on plaanis maja, kus Tartu Uus Teater praegu tegutseb, endale osta ning rajada sinna etenduskunstide keskus. Praegu kuulub Laial tänav asuv endine võimlahoone Siim Sillamaale. Maja väljaostmiseks on tarvis 335 000 eurot.

Et teatriinimestel endal selleks raha pole, otsustati appi kutsuda teatrisõbrad. Nii ongi alates eilsest avatud lehekülg teatrikeskus.ee, kust saab täpseid juhiseid annetamise kohta.

Teatri Vanemuine juht Toomas Peterson rääkis avamispeol, et kõik uus on tegelikult unustatud vana. Kõik teatrid on alustanud seltsinguna ning kogunud raha teatri väljaostmiseks. Esimesena õnnestus see omal ajal teatril Vanemuine.