Populaarne teleshow "Su nägu kõlab tuttavalt" jätkab uue hooajaga juba sel sügisel! Seitse osalejat on tänaseks selgunud, kelleks on armastatud näitlejanna Hele Kõrve, energiast pakatav Daniel Levi Viinalass, noor talent Saaremaalt – Hanna Martinson, sarmikas laulja Bert Pringi, Draamateatri imeline näitlejanna Marta Laan, sensatsiooniline noortedirigent Valter Soosalu ja ürgselt andekas Andres Dvinjaninov. Andres juba teab, kes on see salapärane viimane näosaate osaleja ja annab ka vaatajatele võimaluse arvata, kellega tegu.

Kuula Andrese vihjeid:

Paku kommentaarides, kellest Andres räägib! Osaleja avalikustatakse juba homme õhtul „Seitsmeste“ otse-eetris.