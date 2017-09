Seier töötas 2010. aastani Tallinna linnaplaneerimise ametis ning allus linnaplaneerimise ameti juhile ja abilinnapea Taavi Aasale. Tema tööülesanded olid seotud erinevate ehitus- ja kasutuslubade väljastamisega.

Seier seletas, millised ülevaatusprotseduurid enne kasutusloa väljastamist tehakse.

Riigiprokurör Steven Hristo-Evestus päris Seierilt Kofkinit puudutavate ehitusloata kioskite kohta. Seier tunnistas, et oli teadlik, et lubadega on mingisugune jama, aga ta ei mäletanud täpselt, kust ta sellest teada sai. Seier meenutas, et oli iganädalasel koosolekul lubade puudumist maininud. Teemaga hakati tema sõnul pärast koosolekut tegelema. Seier seletas veel, et kuigi lubade puudumise pärast oleks pidanud ehitusjärelevalve alustama kioskide suhtes väärteomenetlust, siis Taavi Aas oli toona öelnud, et menetluse alustamisega peaks veel ootama.

Seieri sõnul sai kõikidele kioskitele pärast nende ehitamist load tagantjärgi väljastatud.