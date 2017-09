Viis naist jgavad oma kogemusi sellest, kuidas nad taipasid, et nende kallim ei ole abieluks valmis ei praegu ega iial, kirjutab Your Tango.

Kui oled tõsises suhtes, siis oled ehk mõelnud ka sellele, et võiksid kunagi abielluda. Võibolla olete isegi mehega sellest rääkinud. Hoolimata tehtud plaanidest - alati ei lähe kõik meie tahtmist mööda... See või teha haiget, kuid parem on teada, teada varem...

"Pärast viit aastat käimist - ta ei öelnud mulle kordagi, et ta mind armastab."

Suhtlus on suhtes väga oluline. Kui sa oled suhtes mehega, kes ei suuda oma tundeid sinu vastu väljendada, siis on see väga oluline märk sellest, et ta ei sobi abieluks.

2. Ta mängib sinuga mänge

"Ta pidas mind väärtusetuks ja rääkis, kuidas ta kunagi abielludes armastaks mind oma naisest enam. Ta isegi kinnitas mulle, et ei abielluks minuga iial."

Ühe esimese asjana tasuks vaadata, kui dramaatiliselt muutub mehe käitumine siis, kui ta on tarbinud alkoholi. See on esimene ohumärk. Kui ta joobes olles ütleb, et ei kosiks sind iial, siis nii see ka on!

3. Sa oled tema saladus

"Me olime koos kolm aastat ja ma sain teada, et ta vanemad ei teadnud isegi mu nime."

Kui mees tahab sind kosida, siis tahab ta sinuga uhkustada ja sind üldsusele näidata. Ta kutsub sind pere ja sugulaste juurde, viib sõpradega ja kolleegidega välja. On arusaadav, et mees võib muretseda ja esiti vältida sinu tutvumist ta perega. Täiesti teine asi on aga see, kui ta sinu olemasolu pere ees varjab.

4. Ta ei räägi sellest

"Ma tõstatasin teema seoses abieluga, kuid tema muutis kiiresti teemat. Esiti oli see naljakas, aga pärast seitset aastat enam mitte."

Ultimaatumi esitamine oli muidugi hea idee, kuid mingil hetkel tekib küsimus - milleks see suhe?

Kui esimestel aastatel on mees ebakindel, siis see on mõistetav. Kui aga kõik on justkui paigas ja aastad mööduvad endiselt teemat vältides, siis kas sellest piisab? Kui su partner ei suuda tundeid ausalt abielu suhtes väljendada, siis ei tasu enda latti ikka väga madalaks lasta.

5. Ta petab sind

"Ta jäi mulle petmisega vahele, kuid saime suhte korda. Siis jäi ta uuesti afääriga vahele. Ta tegi mulle ettepaneku ja rääkisime taas asjad selgeks. Ja siis sain nädal hiljem teada, et tegelikult ei olnud ta armukesega asja lõpetanud."

Nii võibki olla. Mees teeb sulle abieluettepaneku ja paneb isegi kihlasõrmuse sõrme, kuid tegelikult ei ole ta mingit tõsist plaani sind päriselt kosida.