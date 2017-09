Eesti-Läti piiri äärde Valka kavatsetakse rajada uus kaubanduskeskus, kus avaks uksed ka alkoholipood SuperAlko. Kõnealuse poe rajamise plaani teeb erakordseks see, et tõenäoliselt soovitakse soetatud krundile rajada juurdepääsutee just Eesti poolelt, edastab Äripäev.

See tähendab, et loodaks uus tee üle riigipiiri. Selleks on vaja teha planeering ja see on vaja siseministeeriumiga kooskõlastada. Eesti poolel kulgeb mööda kõnealuse kinnistu piiri Valga-Uulu maantee ja krundi uus omanik soovib rajada sellelt maanteelt juurdepääsutee oma kinnistule.