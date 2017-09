Kariibi mere saared teevad viimaseid ettevalmistusi, Ühendriikide president kuulutas välja hädaolukorra ja evakueerumine on põhimõtteliselt tehtud kohustuslikuks. Kohe on kohal Irma - selle kümnendi kõige võimsam orkaan!

Floridas, Puerto Ricos ja Neitsisaartel on Donald Trumpi poolt välja kuulutatud hädaolukord. Võimude hinnangul on oodata lausa katastroofilisi purustusi, edastab BBC. Kaetakse kinni aknaid ja korjatakse palmidel kookospähkleid, et need tormi käigus purustusi ei tekitaks.

Orkaan on juba nõudnud ohvri, kuivõrd 75-aastane mees sai surma orkaaniks valmistudes. Tegemist on ametnike sõnul pretsedendiga.