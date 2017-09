President Toomas Hendrik Ilves ütles, et on mures hüsteeriliste reaktsioonide pärast, mis tekkisid ID-kaardi turvariski avalikuks tegemise järel.

Ilves ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema hinnangul ei ole ilmnenud probleemi tõttu Eesti kui IT-riigi maine ohus, kirjutas ERRi uudisteportaal. Ilves rõhutas, et on vaid teoreetiline võimalus, et turvariski ära kasutatakse.

Ilves loodab, et inimesed ei lange hüsteeriasse, mida võivad ära kasutada inimesed, kes ei tea tehnoloogiast midagi. "Minu soovitus oleks rahu, palun," sõnas Ilves, kes tunnustas ka valitsust, kes otsustas probleemi avalikustada.