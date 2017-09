„Millest selline suur ahastus täna, kui tegu on niikuinii kaduva meediumiga autentimise vallas?“ küsib riigikogulane Imre Sooäär seoses ID-kaartide turvalisuseriski ilmnemisega. ID-kaardid on ajale jalgu jäänud, need tuleks maha kanda, sest nende asemele on tulnud nutitelefonid? Võimalik turvarisk on Sooääre arvates pseudoteema.

"Olen seda teemat juba korduvalt ka riigikogus olles välja pakkunud, aga tänase päeva kontekstis on see veelgi aktuaalsem. Plastikkaart kui selline on juba iseenesest möödunud millenniumi rudiment. Nende hulk meie rahakottides koos erinevate sooduskaartidega ületab ammu mõistlikkuse piiri,“ kirjutab Imre Sooäär Facebookis.

„Me elame ajastul, kus peos oleva telefoniga on enamus asju võimalik otse korda ajada, kaasa arvatud autentimine. Nutitelefoniga saab valimistel osaleda, pangatoiminguid teostada ja kõiki muid e-teenuseid kasutada ilma ID-kaardita. Milleks veel täiendavat plastikkaarti kaasas kanda, mis pealegi spetsiaalset lugerit vajab. Piisab tegelikult ainult ühest rakendusest, et kuvada mobiili ekraanil sinu pilt isikuandmetega, nagu täna ID-kaardil, mida on võimalik lugeda ka piiril, pangas või politseis, sarnaselt lennujaamas e-pardakaardiga. Mobiili ID-ga on võimalik selles rakenduses isiku autentimine teostada ja rohkem polegi vaja. Igasugune vajadus eraldi kiibikaardi jaoks puudub juba ammu. Ausalt öeldes peale oma pensionärist ema ei tea ma kedagi, kes tänapäeval veel autentimiseks ID kaarti kasutab,“ kirjutas Sooäär.