Eile olid arvutikelmuse süüdistusega kohtu all Liis Lepla (22) ja Sirli Müürsepp (27), kes said mullu suvel kuulsaks Facebookis kulutulena levinud videoga, kus purjus neidised ropendavad nagu vanad voorimehed.

Leplat ja Müürseppa süüdistati arvutikelmuses, mille taga on teise inimese pangakaardiga sularahaautomaadist 480 euro varastamine. Juhtum lahenes kokkuleppemenetluses. Pika paturegistriga Leplale mõistis kohus aasta vangistust. Koos varasema karistuse ärakandmata osaga tuleb tal trellide taga viibida kokku üle kahe aasta. Müürsepale mõistis kohus üheaastase tingimisi vangistuse üheaastase katseajaga. Varasematest karistustest kehtib Leplal kolm kriminaal- ja 13 väärteokaristust ning Müürsepal üks kriminaalkaristus.

Möödunud aasta juulis helistas purjus Lepla hädaabinumbril ja ütles, et viie minuti pärast lõhkeb Jõgeval ühe kortermaja lähistel müüril pomm. Purjus oli ka dünaamilise duo teine liige, kes tunnistati kuriteo kaasosaliseks. Müürsepp on varem kohtu all olnud käega näkku ja jalaga kõhtu ning pudeliga pähe löömise eest.