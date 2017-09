Eile jätkus Edgar Savisaare kohtuprotsess istungiga, kus käis teiste seas tunnistusi andmas Urmas Sõõrumaa poeg Tõnis Sõõrumaa, kellelt Savisaar üüris korterit ja tasus sularahas.

Tõnis Sõõrumaa, kelle isa teeb praegu Edgar Savisaarega kohalikeks valimisteks ühist valimisliitu, rääkis tunnistajapingis, et Savisaar üüris 2014. aastal tema Tallinna korterit. Savisaare üürikorteri otsingutest kuulis ta toona oma isalt. Meeste vahendajaks oli Priit Põld, kes Tõnis Sõõrumaa sõnul tundis Savisaart juba aastaid. Lepingu sõlmimisel lepiti kokku, et igasugune arveldamine käib sularahas. Edaspidi tõi Põld Savisaare raha Sõõrumaale, kes kättesaamise kohta märke tegi. Ta eeldas, et raha tuli Savisaarelt, kuid kinnitada ta seda kuidagi ei saanud. Sõõrumaa ei osanud eile seletada, miks tahtis Savisaar kõige eest sularahas maksta.

(Martin Ahven)

Istungil võeti ette ka Savisaare naabrid Hundisilmalt. Abielupaar Aare ja Maiga Niilikse tegid Hundisilma talus majapidamistöid ja said selle eest raha. Sellest tulenevalt olid Niiliksete perekonna väljaminekud suuremad, kui nende ametlik tulu lubas.