Nõnda vastas pahur Venemaa president ajakirjanikule, kui too talt küsis, kas Putin on USA presidendiga rahul, vahendab ABC News.

Putin osales arenevate tööstusriikide ühenduse BRICS tippkohtumisel Xiameni linnas Hiinas. Kohtumisele järgnenud pressikonverentsil küsis üks ajakirjanik Vene presidendilt, kas too on Ameerika presidendi suhtes rahulolematu. Putin vastas: „Trump ei ole minu pruut!“ Ta jätkas: „Ka ei ole mina tema pruut või tema peigmees.“ Putini arvates oli küsimus „naiivne“ ja ta selgitas, et temal ja Trumpil pole mingit personaalset suhet, vaid üksnes poliitilised suhted kahe riigipea vahel.