"Ma arvan, et tuleneb erakonna liikmete sisetundest ja kui selline inimene tahab erakonna vastu minna, siis ta on ehk vast ise vastutustundeline ja teeb selle otsuse ise."

Simsoni arvates on keskerakonna võit Tallinnas kindel ning hetkel on vaid küsimuse all, kes võidab teise koha.

Mart Helme sõnul ei ole nende erakonna lööklause "Anname tuld!" kuidagi agressiivne ning selle kasutamises ta probleemi ei näe.

"Tule kandmine ja tule kandmine on alati Eestis olnud positiivse tähendusega. See, kui vasakpoolsed liberaalid, kes kõige peale hakkavad kohe "nats" karjuma, näevad selles midagi agressiivset, on nende probleem. Nad on omale konstreerinud väärastunud maailma ja nad elavad selles ja me ei saa selles midagi parata," ütles ta.

Muuhulgas tõi Kuusk välja, et EKRE ja sotside vastandumine meenutab reformierakonna ja keskerakonna kunagist omavahelist maadlemist, millest mõlemad justkui võidavad.

Ossinovski sellega ei nõustunud.

"Ma päris ausalt arvan, et küsimus nendel valimistel ja arvatavasti ka järgmistel valimistel, kuulates seda, mida nii Mart Helme kui ta jüngrid ütlevad, on aina vähem lubadustes ja aina enam on küsimus väärtussüsteemides. Ma päris siiralt arvan, et need, kes taotlevad põhiseaduslikku võimu, peaksid jagama põhiseaduslikke väärtuseid. Seetõttu erinevates kohtades, kus selle erakonna esindajad, poliitikud, on esinenud avaldustega, mis ei ole põhiseaduslike väärtustega kooskõlas, oleme me sotsiaaldemokraatidena väga selgelt öelnud, et see on ohtlik ja sellele tuleb vastu seista. Need ohud, et sõnadest saavad teod on olemas ja ma arvan, et Eesti inimesed peaksid seda nägema ette mitu sammu, mis võib selle tulemus olla ja peaksid seda ette nägema ka teised erakonnad," rääkis ta, lisades, et nagu ei kadunud ära Prantsusmaal Le Pen, ei kao ära ka EKRE, kui siiski tuleb nende ütlemisi hinnata.

Helme sõnul ei kao nemad kuhugi ära, kuid kuulutas julgelt, et Eestis surevad välja hoopiski sotsiaaldemokraadid.