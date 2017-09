Kampaania "Septembris ei joo" üks reklaamnägusid on Kristel Aaslaid, kes tunnistas otsekoheselt, et mineval korral ta siiski patustas, kuid loodab selle septembri läbida komistamata.

Andekas laulja ja näitleja Kristel Aaslaid selgitas TV3 "Seitsmestele uudistele", et liitus kampaaniaga selleks, et "panna see seeme mulda". "Võib-olla mõnel kujuneb see nii, et üks kuu on juba nii hea olla, et sa teed teise, kolmanda, neljanda kuu järgi või räägid teistele, et see üks kuu oli jumala hea olla, ja siis tulevad inimesed, kes teevad oktoobris seda, mida septembris ei teinud," kõneles Kristel. Noore artisti arvates võiks idee levida ka kampaanias osalenute vanemateni.

Kui suur väljakutse on see olnud aga Kristeli enese jaoks? "Ma olen ise seda juba teinud, väikese komistamisega, aga siiski tegin, aga ma panin kohe nädala otsa sinna," tunnistas Kristel. "Seekord ma proovin siis teha ilma komistamata seda kuu aega lõpuni. Ma arvan, et see ei ole väga raske. Ma arvan, et see on lihtsalt harjumusest üle saamine - no et ikka, reedel võtame väikse veinipokaali."

Kristel lisas veel, et ega tal otseselt seda veinipokaali vaja ei ole. "See ongi nagu selline... kas siis harjumus, no et teised võtavad, ma võtan siis ka väikse veini. Ma arvan, et see on natuke nagu harjumusest lahtisaamine," pihtis noor ja andekas näitleja-laulja otsekoheselt. Ta lisas veel, et plussiks on väike puhkus organismile, sh ka kalorite mõttes.