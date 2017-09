TV3-s alustas täna komöödiasari “Lillepood”, peaosas Ago Andersoni ja Ivo Reinokiga. Sündmused toimuvad ühe väikese lillepoe ümber.

"Halloo, halloo!" kõlab avaosa esimene repliik Ago Andersoni kehastatava Armand Vilgo poolt. Ivo Reinok, kes mängib Kristofer-Robin Rohtlat, ehmatab poolsurnuks, kui Armand lillepoe uksest sisse astub. Kaua polegi aega tutvuda, sest kliendid juba ootavad.

Uue kodumaise komöödiasarja keskmes on üks päris tavaline lillepood. Armand töötab pensioniametis halli mutrikesena, kuid saatus otsustas, et Armand peab koos Kristofer-Robiniga hakkama hoopis lillepoodi pidama. Mida ta aga veel ei tea, on see, et seda lillepoodi külastavad ülimalt kummalised kliendid. Avaosas peab värske duo valmis saama ka uhke matusepärja - tundub lihtne? Üldse mitte! Sest Kristofer-Robin on eriline florist - ta suhtleb kõikide lillede ja taimedega, peab neid enda parimateks sõpradeks ning inimesi ei taha hästi usaldada.