“Avastati see, et kokku suurusjärgus miljardil kaardil üle maailma on chip (kiip - toim.), mida on teoreetiliselt, väga matemaatilise konstruktsiooni kaudu võimalik muuta infot, mis kaardi peal chip sisaldab. See ei käi nipsust, see ei käi tavalise arvutiga, aga teoreetiliselt on võimalus osadel neist kaartidest olemas. Miljardi hulgas 750 000 eesti kaarti, kas päriselt neid Eesti kaarte ohustab või mitte, seda veel ei teata, pigem arvatakse, et ei ohusta. Aga ma olen selles mõttes päri kõikide ametkondadega, kes on öelnud, et pigem karta kui kahetseda ja sellistesse riskidesse tuleb suhtuda väga tõsiselt," rääkis Taavi Rõivas.

"Meil kõigil on kodus personaalarvutid või taskus telefonid, siis kui mobiiltelefon küsib, et on vaja turvakaalutlustel tarkvara uuendada, siis täpselt seda on vaja teha ka ID-kaardil," sõnas ta.

Rõivase sõnul on võimalik luua spetsiaalne tarkvarauuendus, et turvarisk mugavalt eemaldada.

“Kui järgmine kord pistad oma kaardi lugejasse, peale seda, kui see uuendus on tehtud, öeldakse, et tee need viis klikki ja asi on lahendatud."

Hanso sõnul ei ole paanikaks põhjust ning vene pahalased ikkagi meie ID-kaarte häkkima ei hakka.

"Ei usu, et on tõenäoline. Ma arvan, et ühtegi fakti ei ole selle kohta, et keegi oleks suutnud midagi ära häkkida. Kaardid on ju päris vanad juba, 2014. aastast ja need on muutunud osaks meie ühiskonna toimimisest. Ei usu, et siin paanikaks põhjust on. Kindlasti meeldib osadele, eriti lähenevate valimiste kontekstis hakata jaurama sellel teemal, olen näinud Facebookis mõne Keskerakondlase postitust, et “loodan, et seekord e-valimisi ei tule”," lausus Hanso.

Samuti ei usu mees, et ID-kaardi turvariski tõttu e-valimised ära jäävad.

"Mina praeguse info põhjal tahaks loota, et tulevad. E-valimiste väljatöötamine ja võimalus e-valida on Eesti pannud väga selgelt pannud maailmakaardile ja toonud demokraatliku protsessi inimestele lähemale. Aga selle info põhjal, mis täna on, loodan ja tahaks ka ise e-hääletada," ütles ta.

Ka Rõivase sõnul on praegu tekitatud tühja paanikat ning väljatöötatud e-lahendusi ei tohi antud juhtumi taustal ära kaotada.

"Ma olen Hannesega väga nõus, et e-valimiste, või mõne e-lahenduse pikemalt mõtlemata ära jätmine oleks kindlasti märk paanikast, selleks, et e-valimisi või ka muid e-lahendust ära jätta, sest jätame meelde, et kui e-valimised ära jätta või osade kaartidega ära jätta, siis tegelikult ei ole ju ühtegi veenvat selgitust, miks teisi e-teenuseid saaks selle kaardiga kasutada. See kaart kas on turvaline või ei," nentis ta.