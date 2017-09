Üritatakse võimalikult kiirelt töötada, aga valimisteks Ratas probleemi parandamist lubada ei julgenud. „Lahingusse on paisatud parimad jõud,“ ütles peaminister, kelle sõnul rahalistele ressurssidele piiri ette ei panda, sest soovitakse saada parimat ja kõige turvalisemat lahendust. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles, et Eesti parimad eksperdid on andnud hinnangu, et selleks kulub kaks kuud. „Ma pean politseijuhina tuginema nende arvamusele. Nad on nii ametiasutustest, RIA-st kui ka väliseksperdid. See on meie ühine huvi. Kui keegi märkab, et tema ID-kaardiga on tehtud valetoiminguid, siis palun pöörduda politsei poole, oleme väga huvitatud selle info kättesaamisest,“ sõnas ta.

„Eesti on ja jääb e-riigiks. Sajad inimesed tegelevad sellega juba neljapäeva õhtust saadik. Kinnitan, Eesti riik toimib 24/7 täisvõimsusel, et see turvarisk likvideerida,“ ütles ühendministeeriumis tänasel pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, kes jättis ID-kaardi turvakriisi tõttu ära tähtsa visiidi Poola.

Turvarisk avastati üleilmse akadeemilise töö käigus, kus uuriti kõiki sarnaseid ID-kaarte. „See ei puuduta ainult Eestit, vaid kõiki sarnase kiibiga kaarte, mida on kokku kasutusel miljard,“ märkis RIA peadirektor Taimar Peterkop. „E-teenused nii laias paletis kui nad täna on, tulid sinna kümmekond aastat tagasi. See võimalus, et e-teenustele on teoreetiliselt võimalik sisse murda, on alati olemas. Neid signaale on RIA-le ja PPA-le ka varemgi tulnud. On alustatud meetmeid selle teoreetilise turvaaugu likvideerimiseks,“ rääkis peaminister.

Kõik ID-kaardi teenused toimivad edasi, ühtegi reaalset identiteedi vargust toimunud ei ole. Turvarisk on teoreetilist laadi ning hetkel selle praktikasse rakendamise võimalust ei nähta. „Pole põhjust arvata, et avastatud turvarisk massiliselt ohustaks meie ühiskonda. Kuni lisainfot ei ole, saavad inimesed oma igapäevatoiminguid ID-kaardiga edasi teha. Kasutasin täna seda väga armsal põhjusel – andsin keskkonnas eesti.ee oma vastsündinud tütrele nime,“ ütles Peterkop.

RIA peadirektor Tamur Peterkop soovitab riskide maandamiseks teha inimestel endale lisaks ka mobiili-ID. (Tatjana Iljina)

ID-kaarte on Eestis välja antud 28. jaanuarist 2002. Enne 16. oktoobrit 2014 välja antud 650 000 kaarti praegune turvarisk ei puuduta. PPA juhi Vaheri sõnul antakse ühes kuus välja 30 000 ID-kaarti. Tema sõnul pole praegune turvarisk piisav, et ID-kaarte tühistada. „Me tõstame kaartide väljastamisel turvalisust ja inimesed peavad kaardi taotlemisel olema valmis vastama täpsustavatele küsimustele ning oma isiku tuvastamisele,“ märkis Vaher.

Riskide maandamiseks soovitavad nii Peterkop kui peaminister teha inimestel endale lisaks ka mobiili-ID. Mobiili-ID kasutajaid on juba 134 000, kuigi neid võiks rohkem olla, toonitavad mõlemad. Kõigil on võimalus kasutada Mobiili-ID igapäevaselt, see ei käi turvariskide alla,“ soovitas Ratas, kes oli isiklikult ühenduses mitme suure telekomifirmaga. Ratas ise kasutab mõlemat ja ei kavatse sulgeda oma ID-kaarti ning ei soovita seda ka teistel teha.

Valimiskomisjon koguneb juba kolmapäeval

Valimiste osas jääb Ratas truuks vanale harjumusele. „Turvalisus on meie tähtis aspekt, kuid ma ise hääletan valimisjaoskonnas. See, kuidas valimised saavad toimuma, on valimiskomisjoni otsus.“