Loomakaitsja Heiki Valner on oma blogis teemaks võtnud laste loomapiinamise. Kas Facebookis oma chihuahuat väntsutanud kümneaastane otsis teiste tähelepanu? Miks kallas laps teiste kassile õli peale või miks viskasid tüdrukud oma külmast lõdiseva koerakese korduvalt merre? Valner toob oma blogiloosse "Loomapiinajatest lapsed ehk kus kohast kurjus saab alguse?" Lääne-Virumaal ühes Rakke valla külakeses elava kassiomaniku murekirja, mis saadeti nii politseile kui ka talle. "Minu poeg Carl kurtis, et meie kass Pätu on mingi plögaga koos. Kui ma töölt koju jõudsin, siis ei pööranud sellele kohe tähelepanu. Kui mõne aja pärast Pätu välja küsis, avastasin, miks ta märg on. Laste täditütar ütles, et naabriposs Aleks lasi ta õliga üle. Oli olnud mingi sprei-tüüpi pudel. Helistasin siis kohe Aleksi ema Maarika M-le, aga tema vastus tekitas hämmingut: "Ise sa viskasid oma kassi välja! Üks kass on sul toas ja teise viskasid sa kodust välja!"

Nägin ka Aleksit ennast ja küsisin poisi käest otse kas ta valas mu kassikese õliga üle? Ta eitas julma teguviisi ja väitis, et oli sel ajal hoopis bensukas. Soovin, et see juhtum läheks käiku. Kuna järgmine kord panevad äkki kassile tule otsa. Nende laste puhul ma ei imestaks enam millegi üle! Politsei on juba nii poisi kui vanematega rääkinud ning ta tunnistas kõik üles!

Selle jõhkra poisi ema veel õigustas oma last ja väitis mullegi, et ma ise olen süüdi, et kassi välja lasin. Maal käivadki loomad vabalt ringi! Ja kas siis õues vabakäigul olevat kassi võib kiusata ja piinata.