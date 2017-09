USA justiitsminister Jeff Sessions kinnitas äsja juba paar päeva Ameerika meedias oodatud uudist: president Trumpi administratsioon lõpetab DACA ehk nn Unistajate (Dreamers) programmi, mis mõjutab otseselt 800 000 noort inimest.

Programmi eesmärk on kaitsta peamiselt Ladina- ja Lõuna-Ameerika päritolu immigrantide lapsi. Deferred Action for Childhood Arrivals ehk DACA (hilisem menetlus lapseeas sisserännanute suhtes - ingl. k.), rahvasuus tuntud ka kui Dreamers ehk Unistajate programm mõjutab CNNi väitel umbes 800 000 noort inimest. Programm läks käiku viis aastat tagasi president Obama valitsemisajal. See kaitseb alaealisi riigist välja saatmise eest ning selle raames antakse alla 30-aastastele inimestele ajutusi õppe- ja töölube.

Neid ei jagata siiski päris niisama, sooviavalduse esitaja peab läbima FBI kontrolli, olema eelnevalt kriminaalkorras karistamata ning nad peavad olema kas õppurid, äsja kooli lõpetanud või äsja sõjaväeteenistuse läbinud. Kaks aastat hiljem võtab valitsus nende immigrandistaatuse uuesti menetlusse ning selleks ajaks peab noor inimene lootma, et tal oleks ette näidata elamisluba, piisav töökogemus, et seda taotleda või muu mõjuv põhjus teda riigist mitte välja saata.