Arvatavasti haarasid eile tuhanded eestlased ID-kaardi järele, et meelde tuletada täpne kuupäev, millal dokument väljastatud sai. Kurjakuulutav jutt välisteadlaste avastatud turvariskist pani eriliselt muretsema neid, kel uus ID-kaart hangitud pärast 2014. aasta oktoobrit – teoreetiline risk rünnete toimumiseks puudutab just nende 750 000 kaardi kiipi. On loomulik, et selles olukorras nõuame valitsuselt kiiret tegutsemist ja vastuste andmist – seda enam, et ukse taga on kohalikud valimised –, ent paanikaks pole põhjust, ja tagasilöögidki on loomulik osa tehnoloogia arengust.

Olulisim sõnum Eesti elanikele võikski olla (ja seda on korranud peaminister Jüri Ratas), et nende elus ei muutu vähemalt esialgu mitte midagi: digiallkirjade andmine, maksete teostamine, isikuandmete vaatamine ja muud igapäevased e-teenused on endiselt piisavalt turvalised, et nende kasutamist ei peaks pelgama.

Otsa ringi pöörata võib ka see, kes kaalub ID-kaardi kohest väljavahetamist, sest uute kiipide kasutuselevõtuni läheb veel aega, kui sellise lahenduse kasuks peakski otsustatama. Omaette küsimus on aga, kas peaministril sobib olukorras, kus riik ei suuda tagada oma kodanikele kohustuslikuks tehtud vahendi töökindlust, asuda telekomifirmade müügimehe kohale, kui soovitab kõigil kasutusele võtta hoopis üheeurose kuutasuga mobiil-ID. Olgugi et konkreetsest turvariskist on see lahendus tõepoolest vaba.

Küll on senini veel lahtine, mis võimalused jäävad Eesti elanikel oma hääle andmiseks kohalikel valimistel ja kas e-valimised üldse toimuvadki. Tõdemus, et Eesti kurss ei muutu, kõneleb igal juhul sellest, et peaminister ei kasuta turvariski ilmnemist ära oma erakonna pikaaegse lubaduse täideviimiseks e-valimised täielikult ära kaotada. Selle eest tuleb Jüri Ratast tunnustada. Eeskuju võiksid võtta teisedki erakonnad, kes on asunud rahvast e-riigi vastu üles kütma. Valimiskomisjon teeb otsuse e-valimiste toimumisest hiljemalt oktoobri alguseks lähtudes mitte inimeste meelsusest, vaid e-valimiste turvalisusest ja teostatavusest.