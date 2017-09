Tallinna–Viljandi maantee. Selge ilm, kuiv asfalt. Liiklus pole kuigi tihe, aga autosid on. Sõidan Tallinnast Rapla poole ja... Nõmmeküla kandis ukerdab auto risti keset teed. Tagumine ots täiesti kortsus. Pisut eemal on teine auto, millel esimene osa risu.

Avarii oli juhtunud äsja, umbes minut enne minu saabumist. Paarkümmend autot võttis hoo maha, manööverdas autode ja nende tükkide vahelt läbi ja jätkas teed. Peatumata, küsimata.

Vahetult minu ees olev reka võttis hoo maha. Parkis kiiruga teepeenrale ja ronis välja. Mina ka.

Avariis osalenud istusid veel masinates. Ehmunud, aga terved. Üks neist uuris oma poega. Nina jooksis vist verd. Politseisse helistamine oli käsil.

Ei rekajuht ega mina saanud neid millegagi aidata, aga kas need paarkümmend peatamata jäänud autojuhti teadsid seda? Et kõigil kaelad terved ja autos pole näiteks imikut? Kurb see küll-keegi-teine-aitab-suhtumine.