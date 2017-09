Saksamaal Freiburgis astus teisipäeval kohtu ette Hussein Khavari (pildil), kes mullu 16. oktoobri öösel vägistas ja seejärel tappis 19aastase tudengi Maria Ladenburgeri, kes liikus üksi jalgrattal ühiselamusse. Saatuse irooniana suhtus Maria põgenikesse hästi ja tegutses ka nende abistajana.

Freiburgi politsei vahistas Maria mõrvari 2. detsembril. Afganistanist pärit noormees väitis, et ta on 17aastane ja saabus üksi illegaalselt Saksamaale 2015. aasta novembris. Kuriteo sooritamise ajal elas ta Saksa riigi kulul hooldusperekonnas.

Eksperdid hakkasid kahtlustama, et mõrvar on tegelikult vanem, kui tema esitatud isikut tõendaval dokumendil kirjas oli. Hussein Khavari eitas valeandmete esitamist, kuid tunnistas kohtuprotsessi avapäeval ootamatult, et ta on tõepoolest algselt väidetust kaks aastat vanem ja saab sügisel 20aastaseks. Eksperdid ei välista, et ta on koguni 22aastane.

Kohus langetab otsuse detsembris.