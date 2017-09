Nigeeria keskosas, Benue osariigis on pidanud enam kui 110 000 inimest augustis-septembris laialdaste üleujutuste tõttu oma elukoha maha jätma ja siirduma osariigi pealinna Makurdisse. Tuhanded teed, majad ja autod on jäänud üleni vee alla, mistõttu on sealkandis elamine muutunud võimatuks.

Ameerika Ühendriike räsinud orkaan Harvey tegi tormituulte ja üleujutustega palju pahandust. Nüüd valmistutakse seal orkaan Irma tulekuks. Sarnaste probleemide käes vaevlevad inimesed aga teisteski maailma piirkondades. Seejuures on mitmes riigis olukord USA omast kümneid kordi hullem ja ka hukkunuid on rohkem.

Lisaks Indiale kestsid mussoonvihmad seekord pikka aega ka Bangladeshis ja Nepalis. Kolmes riigis on tänavu hukkunuid kokku üle 1200 inimese ja kümned miljonid elanikud jäid ilma oma kodudest. Näiteks Bangladeshis jäi vee alla ligi kolmandik riigi territooriumist ja kannatanuid oli ligi kümme miljonit. Tänavune üleujutus oli Bangladeshis viimase 40 aasta tõsiseim. Kuna peamiselt jäid vee alla põllumaad ja tuhandeid hektareid riisipõlde, siis võib see tekkida näljaolukord. Looduskatastroof hävitas Bangladeshis 700 000 maja. Nepalis purunes üle 80 000 maja.

India, Nepali ja Bangladeshi kõrval ei pääsenud üleujutustest ka Pakistan, kus ainuüksi Karachi linnas oli hukkunuid paarikümne ringis. Suurem osa nendest said surma elektri tõttu. Ka paljud külad Pakistani teistes piirkondades olid üle ujutatud, kuid võrreldes Indiaga olid Pakistani materiaalsed ja inimkahjud tunduvalt väiksemad.

Myanmaris tuli augusti keskpaigas üle kallaste mitu suurt jõge (Irrawaddy, Sittaung, Pathein jt) ja umbes 20 000 inimest pidi suurvee eest ummisjalu põgenema. Kaotsi läksid karjamaad, kinni pandi mitusada kooli, puudust tunti joogiveest.

Jeemenis põhjustasid paduvihmad katastroofilise olukorra Lahij provintsis Al Maqatirah piirkonnas. Nii tugevat vihma polevat riigis nähtud viimased 20 aastat. Umbes 20 inimest hukkus, veevool viis endaga kaasa kümneid autosid, hävis hulgaliselt elumaju. Kardetakse, et vihmad võivad kiirendada koolera levikut.

Sierra Leones oli augusti keskpaigaks mitu päeva vihma sadanud, mis omakorda põhjustas maalihke. See aga võttis 14. augustil kursi riigi pealinna Freetowni eeslinnade suunas. Looduskatastroofi ajal paljud elanikud magasid. Kui alguses teatati sajast hukkunust, siis üsna pea oli teada, et surma sai üle tuhande inimese. Hukkunute hulgas oli palju lapsi ja võib oletada, et nende surm oli üsna piinarikas. Kümned tuhanded jäid ilma eluasemest. Paljud maailma riigid avaldasid Sierra Leone juhtkonnale kaastunnet ja saatsid ka konkreetset abi, sealhulgas Eesti. Meie välisministeerium eraldas 30 000 eurot loodusstiihia tõttu kannatanute abistamiseks.

Nigeris on vihmad palju kurja teinud alates juunikuust. Isegi pealinnast Niameyst on tuhanded inimesed pidanud suurte üleujutuste tõttu lahkuma. Hukkunud on üle 40 inimese. Lisaks on purunenud palju hooneid, hävinud maanteid, hukkunud kariloomi.

Venemaal on igal aastal suured üleujutused

Ussuuriisk Primorje krais. (Scanpix)

Tänavu augustis olid peamised tulvaveepiirkonnad Primorje krai, Ussuriiski linn (pildil), Amuurimaa, Astrahani oblast, Stavropoli linn. Mitmes paigas oli vaja inimesi evakueerida ja neile ajutist elukohta otsida, sest sajad majad jäid poolenisti vee alla. Senini pole hukkunuid palju olnud, kuid mõni inimene on veekeerises siiski oma elu kaotanud.

4. septembril tabas Baškortostani pealinna Ufad võimas äikesetorm koos paduvihmaga. Midagi sellist poldud sealkandis nähtud 150 aastat ja seda võrreldi stseeniga õudusfilmist. Vaid poolteise tunni jooksul mattusid linnatänavad vee alla, moodustades jõgesid. Sillad muutusid aga jugadeks. Autod ei sõitnud, vaid ujusid mööda tänavaid. Poolteise tunniga tuli taevast alla sademete kuunorm.