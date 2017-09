"Tänavu ei ole nii, et just see, mis on festivalil, on parim. Tänavusel Eesti teatri festivalil näeb Eesti eripärast Eesti teatrit ning selle paremaid vilju," sõnas festivali Draama 2017 kunstiline juht Ivar Põllu festivali avamiseks Tartu kesklinna kaetud küllusliku peolaua taga.

Täna avati Tartus Tartus Eesti Teatri Festival Draama 2017. Avamine toimus Magasini tänaval, kuhu oli teatriinimeste ning linnakodanike rõõmuks tunniks ajaks kaetud külluslik pidulaud. Tartu teatrieluga kursis olnud rõõmustasid nähtava üle ja meenutasid hea sõnaga paaril viimasel suvel kõrvalasuvas teatrimajas lavastunud "Odysseiat".

"Astuge ligi ja maiustage. Laud on siin vaid tund aega ja siis kaob võluväel," julgustas Tartu Uue Teatri juht Raul Oreškin Magasini tänavale sattunuid. "Ühest küljest polnud meil rohkem raha, teisalt ei tahtnud me kaaslinlastele tipptunni ajal totaalset kaost korraldada," selgitas ta tagamaid.

Eesti teatri festivali avamispidu oli ühtlasi ka Tartu Uue Teatri avamispidu.

Festivalil Draama 2017 etendub 27 lavastust 22 loomingulise koosluse repertuaarist.



Lisaks mitmekesisele teatriprogrammile saab festivali meta-programmi raames ERMis uudistada lavastuse „Lingua franca“ maalinäitust ja Eesti Lavastuskunstnike Liidu näitust „1:10 / võimatud ruumid“. Vanemuise väikses majas ja Tartu Uues Teatris on avatud TÜVKA teatrikunsti visuaaltehnoloogia üliõpilastööde näitus. Erinevate Tubade Klubis toimuvad toimuvad ERRi kultuuriprogrammi „Koolon-live“ avalikud salvestused. Sisevete Saatkonnas toimuvad Andres Noormetsa vestlusringid ja festivali mitteametlik hommikuklubi, kuhu kõik festivali külalised on oodatud.



Festivali eelviimasel õhtul toimub Jarek Kasari ja Vaiko Epliku kontsert, kus muusikud esitavad just teatrile kirjutatud laule.



Festivalinädal on veel ees, kuid avamispeo melust saad osa juuresolevast galeriist.