"Eesliinil olemine toob ikka kaasa riske ja vahel need võivad realiseeruda - nii ka on see lugu meil ID-kaardi võimaliku turvaohuga ja e-Eesti arenguga. Viimane läheb muudkui edasi, meie selge siht on ohust oluliselt tugevamana välja tulla," kirjutas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut sotsiaalmeedias.

"Täna midagi kellelgi teadaolevalt katki pole - on lihtsalt piisav oht, et avalikkust teavitada ja lisaks anda märku, et töö käib. RIA ja PPA vedamisel on meil lahendused loomisel," ütleb Sikkut ja soovitab ID-kaarti edasi kasutada ning sellele mID juurde teha: "Kasuta edasi ID-kaarti, tee lihtsalt igaks juhuks mID juurde (mis on ju mugavam niigi), soovi korral jälgi oma identiteedi kasutamist aeg-ajalt lehel https://www.sk.ee/repositoo…/turvalogi/minu-kaardi-toimingud

PPA poolt inforikas KKK antud ohu kohta saadaval siin: https://www.politsei.ee/…/id-kaardi-ja-mobiil-id-kasutajale…," julgustab Sikkut.

30. augustil informeeris rahvusvaheline teadlaste grupp Riigi Infosüsteemi Ametit, et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte.

Asekantsler Siim Sikkut koordineerib ministeeriumi valitsemisalas telekommunikatsiooni ja postside, riigi infosüsteemide ja infoühiskonna teenuste valdkonda puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsleri korraldada on ka nende valdkondade õigusaktide ettevalmistamine Eestis ning riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest vastutamine nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.