“Bond lahkub salateenistusest, ta on armunud ja abiellub,” rääkis Hollywoodi tagatubades liikuv allikas New York Postile.

Kauaoodatud järgmine Bondi-film ei ole enam kaugel ning ka seekord on hurmava spiooni rollis Daniel Craig. Kuid uue filmi kohta on välja tulnud põnevaid vihjeid…

2015. aasta Bondifilmis, “Spectre” mängis Bondi armastatut prantsuse näitlejanna Lea Seydoux. Hollywoodi allika sõnul on paar tuleva filmi alguses juba abielupaar.

“See film on nagu film “Röövitud” (“Taken”), aga Bondiga,” selgitas allikas.

Craig kinnitas üsna hiljuti, et jätkab hetkel ikkagi Bondi kehastamist, kuigi varasemalt on spekuleeritud, et varsti vahetatakse Bond taas välja.

Nii ka ülejärgmises filmis juhtub, kuna Craig on kinnitanud, et praegu filmimisel olev spioonipõnevik jääb tema viimaseks.