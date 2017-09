„Mina pidin naist moosima. Mõtlesin alguses, et pole vaja saates osaleda, aga kui saime teada, et filmib sama meeskond, kellega juba oleme kokku puutunud, siis mõtlesime, et võiks ka,“ räägib saate „Me saime lapse“ osaleja Tõnis.

Tõnis ja tema abikaasa Linda on varem osalenud TV3 saates „Kallis, sa oled kosunud“ ning otsustasid nüüdki kaamerad oma koju lubada. Linda ja Tõnis ütlevad mõlemad, et tegelikult on see, et kaamerad elu suursündmuse tunnistajaks olid, ka tore, sest endale jääb hiljem hea mälestus. Nende poeg Kerdo sündis 26.oktoobril.

Linda ja Mario lubasid kaamerad pea kõikjale, kuid selle leppisid nad kohe algul kokku, et sünnitustoa uksest võttemeeskond sisse ei tule. Ühe korra palus paarike kaamerad ka kinni panna, kui Lindal väga suured valud olid. „Pärast sünnitust tulid nad tagasi ülejärgmisel päeval, kui natuke taastunud olin.“

Vaata videost, mida Mario ja Linda Õhtulehele veel rääkisid.