„Kui ma rasedaks jäin, olin täiesti kindel, et sünnitusest ei tule isegi ühtegi pilti, aga tegelikult on see mälestuseks – endal hea kunagi näha,“ ütleb Riina, kes on üks osaline homme TV3 ekraanile jõudvas saates „Me saime lapse“.

Riina ja tema kallim Madis ütlevad, et sattusid saatesse kandideerima Malluka blogis nähtud üleskutse kaudu. Alguses ei arvanud nad, et saatesse pääsevad, sest olid kindlad, et soovijaid on palju. „Tahtsime seda teha just kogemuse pärast,“ ütleb Riina

Muide, Riina ja Madis on paar olnud napilt kaks aastat. „Meil käis asi kähku – olin juba paar kuud pärast kokku saamist rase.“ 19. Detsembril sündis nende perre väike Ragnar.

Vaata videost, mida paarike Õhtulehele veel rääkis.