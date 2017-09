Homme õhtul jõuab TV3 ekraanile uus tõsielusari „Me saime lapse“, kus osaleb ka Eesti kõige popim blogija Mariann Treimann ehk Mallukas. Naine tunnistab, et nelja kuu jooksul, mis kaamerad teda last oodates ja pärast beebi ilmatulekut jälgisid, käratas ta korra kaameramehe ruumist minema ka.

„Mul oli juba nii valus, et ma tahtsin, et nad minema läheksid, aga nad ikka munesid ja siis ma natuke ärritusin,“ räägib ta. Mariann ja tema abikaasa Kardo ütlevad, et nad ei pelga esimese osa eel mingit tagasisidet, sest Mariann on avalikkuse ees olemise ja negatiivsete kommentaaridega harjunud.

Kardo ja Marianni perre sündis lisaks kolmeaastasele Mari Johannale mullu oktoobris teine tütar Lende Liis.