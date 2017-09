Kui Luciano Pavarotti hülgas oma kauase abikaasa sekretärineiu pärast, kes oli noorem nende noorimastki tütrest, pritsiti tipptenori pihta tuld ja tõrva. Ent teisest abielust sündinud tütreke Alice tõi eaka ooperikuulsuse ellu rõõmukilkeid just siis, kui ta neid kõige rohkem vajas. Siis, kui tal diagnoositi ravimatu haigus. Maailmakuulus itaalia laulja Luciano Pavarotti suri täna kümme aastat tagasi (6. septembril 2007) oma kodus Modena lähistel. Ta oli 71aastane. Kurba uudist oli oodata. 2006. aasta suvel diagnoositi tipptenoril keset suurejoonelist hüvastijätuturneed kõhunäärmevähk. Pavarotti oli sattunud New Yorgis seljahädade tõttu haiglasse. Seal selgus šokeeriv tõde – kasvaja. Hiljem tunnistas tema lesk, et laulja oli olnud juba ammu veendunud, et tal on vähk, kuid keegi ei uskunud teda. Arstid arvasid, et valud on liigsest kehakaalust ja liikumisvaegusest. Ooperikuulsuse kehakaalurekord oli üle 130 kilo.

Kuuetunnise lõikuse käigus eemaldati pahaloomuline mass ja arstid kinnitasid, et patsient kosub jõudsalt. Hiljem ütles Pavarotti Milano lehele Corriere della Sera, et usaldab vähivastases võitluses taevaseid jõude. „Nüüd vajan ainult jumala abi ja mulle tõesti tundub, et ta annab seda mulle.” Jaksu ammutas Luciano enda sõnul oma noorest abikaasast Nicolettast ja tütretirtsust Alice’ist.

Kolm kirge: toit, raha ja naised Irvhambad on märkinud, et vatsaka Pavarotti armastus kaunima sugupoole vastu oli sama suur kui tema armastus toidu ja raha vastu. Oma hiilgeajal olevat Luciano kadunud enne etteastet koos sekretäri või mõne kenakese koorilauljannaga garderoobi ja väljunud sealt alles lavalemineku ajaks. Abikaasa Adua kannatas Luciano tiivaripsutusi stoiliselt, ent tema mõõt sai täis 1996. aastal, kui ajakirjanduses ilmusid pildid Pavarottist ja tema tollasest erasekretärist Nicoletta Mantovanist Barbadose rannavetes suudlemas. 34aastase vanusevahega paari salasuhe algas 1994. aastal. ESIMENE ABIELU: Ooperitäht koos oma esimese abikaasa Adua ning nende ühiste tütarde Giuliana, Cristina ja Lorenzaga 1981. aastal. (Vida Press) Adua, kes oli Lucianoga abielus olnud 1961. aastast saadik, sünnitanud talle kolm tütart ja tegutsenud karjääri algul tema ärijuhina, ei kavatsenud võitluseta alla anda. Kohtulahing valuraha nimel kestis mitu aastat. Kuid Pavarotti kiitis pärast lahutust reporteritele uljalt Viagra võlujõudu ja pihtis kord: „Seks on alati hea, kui su väikemees seda nõuab. Pole tähtis, kas see toimub enne või pärast etendust. Kõige etem oleks keset etendust, lava ainsal laual!” 2002. aasta suvel teatas tipptenor õnnelikult oma elukaaslase rasedusest ja lubas pensionile jääda, et perele keskenduda. Sügisel kuulutas Briti kõmuleht Daily Mirror, et Nicoletta ootab lausa kaksikuid. Kuid 13. jaanuaril 2003 tehti talle Bologna haiglas erakorraline keisrilõige. Arstid olid avastanud 31. rasedusnädalal, et üks kaksikutest, poiss, ei saa küllaldaselt hapnikku. Pavarotti palavalt oodatud poeg Riccardo sündiski surnuna. 1800grammine tüdrukutirts sai nimeks Alice. Nelja-aastane tütar ei lahkunud isa surivoodilt Samal aastal peeti pulmad, kus pruut kandis Giorgio Armani kleiti. Noor papa Pavarotti poseeris kodustel fotodel leludest ümbritsetuna ja tunnistas: „Alice on mulle täiesti pähe istunud. Ma olen tema alam, tema ori.” Kuid sõprade sõnul polnud Luciano ja Nicoletta kooselu kaugeltki roosiline. Kõmupaar olevat olnud lahkumineku äärel ja abielu jäänud püsima vaid vähidiagnoosi tõttu. Nicoletta, keda Pavarotti sõbrad süüdistasid laulja varanduse himustamises, väitis aga aastaid hiljem, et pinged tekkisid just nimelt haigusest. Pole kahtlust: tütreke Alice andis tipptenorile jõudu vähiga võidelda. Kolm aastat pärast Luciano surma rääkis lesk Nicoletta lähedasele sõbrale ja psühholoogile Lisa Gallile, kes kirjutas raamatut raske haigusega toimetulekust, et vähist kurnatud Pavarotti õpetas Alice’it maalima ja lubas tütrel end toita. Tirts olnud selle üle väga uhke. Nelja-aastane tütar oli ka Pavarotti surivoodil. „Teadsin, et Alice on Lucianole parim ravim. Ja ma teadsin, et meie tütrele on kas või tulevikus tähtis teadmine, et ta sai kõigest osa.”