Triinu räägib, et ta pidi Singapuri võistluseks valmistuma ja kleite organiseerima vaid poolteise kuuga. Riietega aitas Triinut hea tuttav Ameerikast, disainer Tatiana Cole, kes talle kõik vajaliku – alustades ujumisriietest ja lõpetades silmipimestavalt vinge rahvusliku kleidiga – imekiiresti valmis õmbles. „Ma olin parasjagu Washingtonist Jaapanisse kolimas ja kõik mu kingad, ehted ja riided olid sel ajal laeval konteineris,“ meenutab Triinu ärevaid aegu. Tatiana tütar oli juba Washingtonis Triinu mänedžer ja nii ajasid ema-tütar kokku ka hunniku kingi ja ehteid, et Singapuris vääriliselt võistelda saaks. „Läksime juba paar päeva enne võistluse algust Singapuri, et saaks kõik asjad lahti pakkida ja neid proovida.“

Singapuris veetsid missised aega nädala, mille sisse mahtus hulganisti pildistamisi, küsimuste-vastuste voore, rahvuslike ja pidulike kleitide esitlusi ja muud. „Käisime Singapuri tuuril ja Indoneesias Batami saarel asuvas lastekodus, kuhu viisime riideid, mänguasju ja kommi. Ööbisime Batami tuttuues Radissoni hotellis, mängisime seal golfi ja tegime hotellile reklaami. Ühel õhtul korraldati meile pidulik õhtune üritus, kus tutvustasime ennast ja hotelli mänedžer esitas meile küsimusi,“ seletab Triinu. Seal peeti ka talendivoor, mis polnud kohustuslik. „Mina jätsin selle vahele, sest ettevalmistusaega oli liiga vähe.“ Küsimustevoorus uuriti Triinult näiteks, milline riik on Eesti ja kuidas on olla abielus sõjaväelasega (Triinu abikaasa Lance on mereväelane – K. T.). „Hotelli mänedžer on pärit Londonist ja tema uuris, kellega kõigist kuulsustest ma sooviksin kohtuda. Ütlesin, et printsess Dianaga. Talle see vastus väga meeldis, sest ta oli Dianaga isiklikult tuttav.“

Kuidas Triinu võistluse korraldusega rahule jäi? „Ma oleksin soovinud natuke rohkem hingamisruumi. Kava oli liiga täis ja me ei saanud omapäi ümbruskonnaga lähemalt tutvuda. Pidevalt kiirustasime ja see tekitas mõnele osavõtjale suurt stressi,“ ütleb ta. Vahel said tüdrukud vaid kümme minutit, et teha värske meik, korrastada juukseid ja taas õhtusöögile minna. Raske oli ka see, et kuumas kliimas – kuigi Triinu on sellega harjunud – pidi tundide kaupa käima kontsadel ja ühest kohast teise lausa kihutama. „Ma nägin juba paar korda silme ees tähekesi ja tundus, et hakkan minestama.“ Venemaa missisel hakkaski korra lausa päris paha ja ta viidi hotelli. „Pakistani missisel olid ka tervisehäired,“ ütleb Triinu. „Ilmselt põhjustas seda reisimine, teistsugune toit ja vesi ning kuum kliima kokku. Ärge arvake, et iludusvõistlusel osalemine on laval kõndimine ja enda näitamine! Võistluse „tööpäevad“ kestavad vahel isegi kuni 20 tundi ja ainult asjatundmatud võivad arvata, et mida rasket selle ilutsemise juures ikka olla saab. Eesti missise võistlusel osalemine oli ikka tõeline rõõm ja pidu võrreldes maailmavõistlusel osalemisega.“

Võistluse võit tuli suure üllatusena

Ka tihe päevakava tekitas omajagu pingeid. Triinu jagas tuba oma mänedžeriga, kes ostis võistluseks toetaja paketi ja sai Triinuga kõikjal kaasas käia. „Ülejäänud tüdrukud olid täpselt samasuguses toas neljakesi! Kujutage ette, et igal tüdrukul on vähemalt kolm suurt kohvrit ja neil on nelja peale üks vannituba ja peegel. Kui sul on ainult kümme minutit aega, et teha uus meik ja soeng, siis pole imestada, et keegi õigeks ajaks valmis ei jõudnud. Mina sain kiita, et olin alati õigel ajal kohal – tavaliselt tegin mina meiki ja mänedžer samal ajal soengut.“

Võistluse suur finaal peeti 27. augustil ja Eestist käisid Triinule kaasa elamas Eesti Missis Estonia 2017 Viktoria Borgmann ja kaameramehena Joel Kirsimaa. Triinu ütleb, et finaalvõistluse piletid olid üsna kallid ja ta ei soovitanud teistel sõpradel kohale sõita. Triinu abikaasa Lance pidi eemale jääma aga töö tõttu.

Finaalipäeval Triinu närvis ei olnud. „Olin pärast pikka võistlust väga väsinud ja unistasin juba koju minemisest,“ tunnistab naine. „Eks võitjana enda nime kuuldes tuli küll kohe eriline adrenaliinisüst ja emotsioonid tõusid lakke. See oli muinasjutuline hetk, kui ma tõepoolest sain ennast kord elus tunda tõelise printsessina. Kahjuks ei saanud ma kaua seda hetke nautida, sest pidin hakkama varsti valmistuma ärasõiduks.“ Suur osa missiseid oli kojulennud ostnud nii, et saaks kohe pärast võistluse lõppu ära minna.

AUHINNAD: Triinu sai auhinnaks palju ehteid ja ka spetsiaalselt tema mõõtude järgi tehtud kleite ja kingi, mida praegu Singapuris veel tehakse. (Michael Taylor)

„Osa võttis oma kohvrid finaali kaasa ja läks sealt otse lennujaama. Ma ei läinud sinna võitma, vaid kontakte looma ja kogemusi saama, nii et ma ei osanud võiduvõimalusega arvestada ja asjaoluga, et võitja peaks veel mitmeks päevaks kohale jääma,“ seletab ta. „Ma ei saanud kojulendu ära ka muuta, sest kõik reisid olid välja müüdud ja nii ma jooksingi pärast tiitliga kaasnenud pildistamisi ja kiiret briifingut hotelli ja sealt lennujaama nagu Tuhkatriinu,“ naerab Triinu. Isegi kodus ei saanud ta puhata. „Mul on järjest nüüd intervjuud ja pildistamised ajakirjadesse, lehtedesse ning pean ilmselt ka varsti Singapuri tagasi sõitma tiitliga kaasnevaid heategevuslikke kohustusi täitma.“

ESIKOLMIK: Triinu Akimseu, neiupõlvenimega Triinu Hoolma, võitis Singapuris peetud rahvusvahelise abielunaiste missivõistluse Mrs Worldwide. Esimeseks printsessiks sai Missis Siber, teiseks printsessiks aga Missis Korea. (Peter Lee)

Rahvuslik kostüüm sai inspiratsiooni Eesti mõisatest

„Triinu rahvuslik kostüüm on inspireeritud ajaloolistest lossidest ja mõisatest. Ma ei ole küll kunagi Eestis käinud, aga Google aitas,“ räägib Triinu riiete autor Tatiana Cole.

„Teie riigi ilu andis mulle mõtte sulatada ühte modernne ja klaasist maailm keskaegsete lossidega. Üks mu sõber ütles kord, et Eesti on nagu muinasjutt ja ma pidasin seda meeles.“ Tatiana ütleb, et Triinu kostüüm kannab nime Eesti Ilu Aed ja see ühendab Eestimaa ilu ja Triinu kauniduse. „Tegin kleidist neli kavandit, sest ma ei suutnud otsustada, milline peaks olema domineeriv värv,“ räägib Tatiana. Triinu palus, et rahvuslik kleit oleks lipuvärvides. „Lõpuks otsustasin valge kasuks – see on puhtuse, talve, helgema tuleviku poole püüdlemise, raske töö ja pühendumise värv. Lisaks kasutasin Eesti sümbolit – rukkilille.“

INSPIREERITUD MÕISATEST: Triinu rahvuslik kostüüm oli spetsiaalselt talle tehtud. Disainer Tatiana Cole sai inspiratsiooni Eesti kaunitest mõisatest. Kleidile olid sätitud ka kaunid rukkililled. (Erakogu)

Muide, Triinu ütleb, et Singapuris sooviti temalt võistluskleite äragi osta, kuid kuna Triinu võitis, siis jätab ta need endale mälestuseks. „Sain rahvusliku kleidi kohta väga palju komplimente, žüriiliikmed vaatasid ja imestasid.“ Novembris jõuavad kõik Triinu kantud kleidid ilmselt ka Washingtonis moelavale.