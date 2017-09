Ei öelda asjata, et me oleme see, mida me sööme. Nii mõjutab meie poolt söödav toit ka meie nahka ja selle heaolu. Mida peaks sööma siis, kui su nahk kipub olema liialt kuiv?

Portaal Time Health soovitab viit toiduainet, mis aitavad kuiva naha vastu võidelda!

Mis siis on need toidud, mis hoiavad su naha noorusliku ja niisutatuna?