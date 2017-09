IT-ajakirjanik Veiko Tamm, kes on varem olnud ID-kaarti soosival seisukohal, ei näe praegu vajadust kahelda kaardi turvalisuses. „Kaarti tuleks edaspidigi kaitsta,“ teatab Tamm. Ajakirjaniku sõnul on vara teha põhjalikke järeldusi ID-kaardi turvalisuse kohta. Tammes tekitab mõningaid kahtlusi hoopis turvariski avastamise aeg. „Kui me vaatame muid tarkvarasid-vahendeid ja seda, kui murtav on tegelikult paroolikaart, mida suur osa inimesi kasutas väga pikka aega, siis ma ütleks, et see [mis praegu ID-kaardiga toimub] tundub urgitsemisena. Kellelgi oli vaja seda teha valimisteks,“ räägib Tamm.

Kuigi Tamme kõrvu ei ole kellegi suust jõudnud väited, et ID-kaardil võivad olla turvaaugud, pole miskit võimalik täielikult kaitsta. „Siiamaani võis väita, et meil on kõik 100% turvaline, aga seda ei ole tegelikult ükski asi maailmas,“ nendib ta. „Ikka on nii, et kõike ei tea, kõigest ei informeerita. On selline pseudotunne, et kõik on parimas korras.“

Kommenteerides küsimust, miks on turvarisk just kaartidel, mis on välja lastud alates 2014. aasta oktoobrist, mitte varem, ütleb Tamm, et see võib olla pideva täiendamise tulemus.