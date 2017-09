Prints Harry kallim, ameeriklanna Meghan Markle, heitis esmakordselt avalikult valgust paari armuloole. „Me oleme paar. Oleme armunud,“ kinnitas ta ajakirjale Vanity Fair. Intervjuu näitlejatariga ilmub täispikkuses oktoobrinumbris.

Meghan, kes on Harryga kohtunud alates 2016. aasta suvest, sõnas, et nad väärtustavad aega, mille nad veetsid omakeskis enne avalikkuse ette jõudmist.

Prints Harry (AFP / Scanpix)

Nimetades Harry't esmakordselt avalikult oma kallimaks, ütles Meghan: „Oleme kaks inimest, kes on väga õnnelikud ning armunud“.

Pressikõmu kohta ütleb näitlejanna, et seda ta ei loe. „Inimesed, kes mu kõrval on, teavad, kes ma olen. Ülejäänu on müra.“

Vaatamata sellele, et Meghani armastatu on kuninglikust soost, kinnitab naine, et temas pole mitte seetõttu midagi muutunud. „Olen ikka see inimene, kes olen ja ma pole end kunagi määratlenud suhte põhjal.“

Eksklusiivne intervjuu on saanud eelnevalt heakskiidu nii Harry’lt kui Kensingtoni paleelt.