Telesarjast „Võluvägi" tuntud näitlejatar Holly Marie Combs teatas Instagramis kihlumisest.

Combs näitas kaunist briljantsõrmust, mis tema kallim Mike oli talle sõrme libistanud. „Jah. Lihtsalt jah," allkirjastas näitlejatar foto. 43aastasel Hollyl on seljataga kaks purunenud abielu. Kolm on kohtu seadus! Ka poegi on näitlejataril kolm, kõik on pärit teisest abielust ja sündinud keisrilõikega.