Nimelt luges hommikusaatejuht Liis Amor uudistes ette lõigu selle kohta, et Michael Jacksoni poeg Prince pole isalt pärinud ei tantsu ega laulmisannet, muuhulgas ei oska poeg ka moonwalk'i teha, kuid siiski peab noormees oma isa maailma parimaks lapsevanemaks.

“Ei tea millega see Prince siis ise tegeleb, või ongi isa najal liugu lasknud kõik see aeg?” uuris Märks.

“Ta pidi produtsent olema, kui ma ei eksi," vastas Amor.

“Parem ikka kui juutuber!" vastas Märks.

Loodame, et mees oma lastele siis ise paremat eeskuju näitab ning et tema lastest juutuuberid ei saa. Kuigi huvi asja vastu on tema järeltulijatel juba olemas...