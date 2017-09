Korraldasime degusteerimise ning mekkisime kohvik/pagarikoda Rukise parimaid tooteid – valikus oli nii maitsvaid kooke, käsitöölimonaadi kui ka pagaritöökoju suurim hitt rukkileib.

Milline on aga kohvik Rukis/pagarikoda? Ennast kirjeldavad nad nii: linnakära keskmes on tihti katsumuseks leida hetke, mil korraks hinge tõmmata ja lasta üleliigsetel mõtetel settida. Sellepärast oleme seadnud linnasüdamesse kohviku Rukis, kus õhk on suminast soe, maitsed maalähedased ja meeled meelad ning magusad. Siin leiab kõike, et hingel hubane oleks, sest kondiiter, pagar ja köök käivad käsikäes ja sestap saab päev läbi kõhtu kosutada, kohvitada kui ka koogikogu katsetada.

Pavlova kook

Kõigi lemmik Pavlova ei vaja erilist tutvustust. Magusa besee, vanilli-mascarpone kreemi ja rikkaliku marjakaunistusega kaunitar on klientide lemmik.

- Pavlova kooki olen varasemalt proovinud ainult ühel korral. See oli sõbranna tehtud ja viis keele alla. Pean aga tunnistama, et Rukis kohvik/pagarikoja kook on veelgi parem. Eks nemad on eksperdid ja teavad paremini kui minu kodukokast sõbranna. Beseekiht oli kirss tordil ja kook ise oli megahea.

- See kook polnud liiga magus nagu Pavlovad olema kipuvad.

- Kreem oli tõeliselt rikkalik.

- Palvlova oli väga värske maitsega. Seesolev kreem oli hästi vahuline. Marjadega koos väga hea.

Moonikook

Kliendilemmiku võitluses ei jää palju maha Moonikook, mis võlub rammusa keedukreemi, moonibiskviidi ja šokolaadiglasuuriga.

- Kui välja arvata moonisaiakesed, siis mulle ei meenugi, et oleksin kunagi mõnda moonikooki söönud. Suurepärane idee.

- Moonikook oli minu isiklik lemmik. Ma olen suur moonisõber, see lisab kuidagi "soolasust" magusale koogile ja mulle see meeldib. Kuna pole liiga suur magusasõber, siis viis pluss!

Halvaatort

Rustikaalse välimusega Halvaatort on korralik magus suutäis. Brownie põhi, toorjuustu-sarapuupähklihalvaakreem ja tasakaalustuseks vaarikad.

- Jättis sellise pähklilise mulje.

- Halvaatorti pakuksin sünnipäeval või mõnel muul tähtsamal sündmusel. Olen Rukist varemgi külastanud ja halvaatorti proovinud.

- Esimesel vaatlusel ei ole üldse aru saada, mis kook see on. Üllataval kombel oli tegemist halvaakoogiga. Üpriski magus ning pähklimaitset on palju tunda.

Mustika-vahukoore kukkel

Vastlakukli sõpradele on rõõmus uudis. Rukise kohvikus saab aasta läbi süüa Mustika-vahukoore kuklit, kus rohkelt mustikamoosi, päris vahukoort, šokolaadi ja õrnalt kaneeli.

- Olin esialgu üllatunud, et septembrikuus kuklit pakutakse. On see ju vastlapäeva paiku põhiline maius. Siis ma aga mõtlesin, et miks mitte. Ja sõin mõnuga!

- Vahukoor on naturaalne. Seda on kohe tunda. Purgist tulev vahukoor on rasvane. Kuklis kasutatu aga teisalt õrn ja mitte liiga väga magus.

- See pole üldse liiga magus. Sööks isegi rohkem kui ühe.

- Mõnusalt õhuline.

- Vastlad septembris? Meeldib.

- Väga rikkalik mustikatäidis ning sellega ei koonerdatud. Sai oli pehme!

Rabarberi juustukook

Koogivalikust ei puudu ka teine eestlaste lemmik – rabarber. Elegantse välimusega Rabarberi juustukook on lihtne ja hea: kaeraküpsise põhi, toorjuust, rabarberid ja kaneel.

- See on niivõrd kodune ja mõnus! Sööks seda pühapäeva lõuna ajal.

- Rabarberikook oli maitselt mahe ja klassikaline nagu oleks kodus tehtud. Välimus oli aga kõvasti peenem, kui home-made rabarberikookidel. Seega täiuslik kombinatsioon. Lihtne ja tuttavlik kodune maitse ühendatud glamuurse välimusega. Mulle väga-väga meeldis.

- Väga lihtsa maitsega. Aga kas lihtsuses mitte ei pidanudki peituma võlu?

Astelpaju-pihlaka juustukook

Nõudlikuma maitsemeelega koogisõpradele soovitame Astelpaju-pihlaka juustukooki. Puhastest Eesti maitsetest tulvil juustukook, kus hapukad astelpaju ja pihlakas sõlmivad liidu valge šokolaadi, mandlilikööri ja toorjuustuga.

- Ma ütleks, et koogivalikust nägi see kõige ahvatlevam välja. Ka maitse osas ei pidanud pettuma.

- Astelpaju-pihlaka juustukook oli valikust kõige omapärasem. Alguses ehmatas hapukas maitse pisut ära, aga koogisööming lõppes nii, et sellest sai mu lemmik. Ülihea sügisene maitse ja välimus. Sobinuks hästi ka esimese koolipäeva maiuseks.

- Mõnusalt hapuka, peene maitsega ja mahlane. Värv oli ilus ja ergas. Mulle meeldis, et see ei olnud liiga rammus ega magus.

Rukkileib

Rukkileib on kohviku/pagaritöökoja kroonjuveel. 100% rukkijahust ning juuretise baasil tehtud leivas on kolme sorti seemneid – kõrvitsa, lina ja kanepi. Leiva tegemine võtab algusest lõpuni aega ligi 40 tundi ning on lõpuks läbi pika katseeksitusmeetodi saavutanud täpselt õige maitse ja tekstuuri. Selle üle oleme uhked.

- Leivalõhn oli meelierutav ja maitse taevalik!

- See pole ju võileivaleib! See on selline, mida näksiks pärast toidukorda magustoiduks.

- Leivas on tunda mingit õrnalt magusat maitset.

- Pole ime, et tegemist on Rukise hitiga. Koorik mõnus krõbe, leib seest pehme. Sööksin seda meeleldi ka näiteks mõne maitsva supi kõrvale ning või ja juustuga. Hetkel aga maitses see niivõrd hästi, et sõin ära kolm viilu rukkileiba arvuti taga tööd tehes. Sinna see dieet läks!

- Tulevad meelde ajad, kui laupäevaõhtuti sõime sõbrannaga kuivatatud leiba, jõime õlut ja kuulasime Elmari tantsuõhtut.

- Kõige rohkem meeldis mulle rukkileib. Meeldib see, et sisse pole pandud nisujahu. Ehtne kodune leib. Nämma!

- Koorik on krõbe ja kõvem ning mulle see väga meeldib.

- Kui ma väike poiss olin, siis kuivatasin vanaema juures pliidi kohal leiba. Seda leiba süües tuleb toonane aeg meelde. Nostalgia!

Limonaadid

Kõik limonaadid valmivad kohapeal ning maitsed muutuvad vastavalt hooajale.

Ebaküdoonia

- Maitse meenutas astelpaju, ma pole kunagi sellist limonaadi joonud.

- Limonaadid kipuvad olema väga magusad. See aga ei olnud. Omapärane maitseelamus.

Jõhvikas

- Limpsidest minu lemmik.

- Sobib tänase karge ilmaga ideaalselt.

- Jõhvikas on mõnusa mekiga, aga pole liiga hapu.

Rabarber

- Polnud tugevat rabarberimaitset tunda, kuid maitse oli mõnus ja värskendav.

- Pudelid olid väga ilus välimusega. Stiilsed. Selle võtaks hea meelega külla minnes kaasa. Vunki lisab ka aspekt, et neil on kohvikus oma nii-öelda minilimonaadikoda ja kõik limpsud tehakse koha peal.

- Rabarber oli minu jaoks liiga magus. Aga pole ka kõige suurem magusaarmastaja.