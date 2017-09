„Loodame, et need 40 lugu väikestest leiutajahingedest inspireerivad Eesti inimesi sajandi vanust riiki veelgi paremaks tegema,“ ütleb Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna programmijuht Maarja-Liisa Soe. „See on ju meie endi teha, milliseks me oma Eesti leiutame ja loome.“

„Leiutajate miniportreed on valminud Eesti noorte dokumentalistide käe all ja nendes on lisaks leiutisele ja laste portreedele tabatud ja midagi olulist meie aja kohta. Kui veel mõelda, et need samad nutikad lapsed on 10-20 aasta pärast just need, tänu kellele Eesti elu areneb, siis on see materjal kullahinnaga,“ lisab projektijuht Marje Jurtšenko.

Filmide autorid on Liis Nimik, Maria Kivirand, Aljona Suržikova, Marianne Kõrver, Kullar Viimne ja Aleksandr Heifets.

„Leiutades Eesti“ veebikodu asub portaalis www.lastejaam.ee, kus saab alates homsest näha sarja kolme esimest jagu. Sada ägedat laste leiutist köidetakse aga raamatukaante vahele, millest saab laste kingitus meie oma Eestile.

Minidokumentaalide esitlusel 5. septembril Tallinna kinos Artis kuulutab Eesti Teadusagentuur välja ka uue suure leiutajate konkursi.

„Leiutades Eesti“ valmib Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Vabariik 100 ja Eesti Teadusagentuuri koostöös.2018. aastal möödub Eesti Vabariigi loomisest sada aastat.