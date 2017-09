ETV eetrikujundus sai värskel hooajal uue kuue ()

Eile algas ETVs uus hooaeg ning sel puhul on värske ilme saanud ka ekraanigraafika.



„Meie eetri väljanägemises on muutunud kõik. Me ütleme vaatajatele uut moodi „tere hommikust", ütleme uut moodi „head ööd",“ räägib ETV pearežissöör René Vilbre.

Vana eetrigraafika rõõmustas vaatajaid ligi viis aastat, tavapäraselt on ühe graafilise lahenduse eluiga Vilbre hinnangul kuni kolm aastat. ETV logo jääb samaks ning kogu uuenenud graafika viitab ja suunab tähelepanu logol liikuvale kellale.

„Ma olen peaaegu kindel, et meie logo on üsna ainulaadne kogu maailmas. Sellist liikuvat permanentselt õiget aega näitavat logo tegelikult ei olegi mujal,“ kinnitab Vilbre.



Lisaks tele-eetri uuele graafilisele välimusele saavad vaatajad kuulda ka värskenenud eetrimuusikat, mis peaks pakkuma nii äratundmist kui ka avastamist. Uue eetrimuusika autor on Robert Nikolajev.



ETV värske graafika autor on disainiagentuur AKU. Lahendus valmis koostöös animatsioonistuudioga TOLM.