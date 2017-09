„Mina ilma koerata siia ei läheks igal juhul,” teatab Ülo Kirt, kui „Radar“ koos temaga mehe kodu lähedale mahajäetud majja šaakaleid jahtima läheb. Ülo on üks neist sadadest eestlastest, kelle elu neli aastat tagasi siia võõrliigina saabunud šaakalid on pea peale keeranud.

20 aastat tühjana seisnud majas avaneb ootamatu pilt – šaakalid on selle täielikult vallutanud. Pehmemaks magamiseks on isendid suurel hulgal heina toa keskele kuhjanud, üks esiku nurk on võetud kasutusele WC-na – seal on suurel hulgal väljaheiteid.

Kes kord šaakaleid ulgumas kuulnud, teab, et see pole sarnanegi maheda merekohinaga, mille saatel uinuda. Võiks isegi väita, et šaakali ulgumise saatel on üsna võimatu sõba silmale saada.

Mis asjaoludel šaakalid end Eestisse nii mõnusalt sisse on seadnud ja miks ei kompenseerita nende tekitatud kahju, seda uurib „Radar“ täna Eesti kõige šaakali-rohkemas piirkonnas Tahkurannas. Saade on eetris täna kell 20 Kanal 2.