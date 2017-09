Kanadas Torontos oli poodi pidava pere imestus suur, kui nad said jälile, kes käivad nende kauplusest šokolaaditahvleid näppamas.

Perekond Kimile kuuluvast poest kadusid maiused salapärasel kombel juba aastaid, vahendab The Dodo 2016. aastal ilmsiks tulnud lugu. Viimaks selgus, et maiasmokad on oravad!

Poeomaniku tütar Cindy sõnab, et juhtunus võib süüdistada ainult isa, kes hakkas viis aastat tagasi kohalikke linde toitma. Seemned meelitasid lisaks neile kohale oravadki.

Läinud sügisel läks asi aga eriti hulluks - lühikese aja jooksul kadus ligi 40 tahvlit maiustusi, enamus neist sisaldas šokolaadi.

Kimi sõnul ei taba nad kurikaelu teolt mitte iga kord. „Arvan, et nad tulevad ja lähevad meile märkamatult,“ sõnas peretütar.