Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe ja Riigikogu riigikaitse komisjoni aseesimehe Mart Helme hinnangul on Riigi Infosüsteemide Ametis avastatud ID-kaardi kiibiviga piisavalt tõsine, et e-valimised neil valimistel ära jätta.

„Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on veendunud, et seekordsetel valimistel peab e-valimised ära jätma,“ ütleb Helme.

Tema sõnul pole välistatud, et Vene eriteenistused, eelkõige GRU on võtnud Eesti valimised tõsiselt luubi alla ega kavatse midagi jätta juhuse hooleks. „Meenutame, et Venemaad on varemgi süüdistatud valimistesse sekkumises Prantsusmaal, Saksamaa, Suurbritannias ja USA-s. Nüüd jõudis järjekord siis Eestini," lisab Helme.