Kristjan Väli

Peterkop lisab, et pragune risk pole midagi, mis ohustaks ühiskonda. Elmar Vaher kinnitab, et PPA võtab olukorda väga tõsiselt. Me oleme kaasanud Eesti parimad teadlased, samuti oleme rääkinud ülikoolidega, et parimad eksperidid lahendaks olukorda. Umbes kahe kuu jooksul suudame need välja antud 750 000 ID-kaarti viia uuele tasemele. Me pingutame, et see juhtuks väga kiiresti, aga oleme ka realistid. Eksperdid peavad saama rahus tööd teha. Me teeme ettepaneku, et inimene saab lisaks ID-kaardile kasutada teise võimalusena mobiiliID. PPA poolt soovin öelda, et teenus ID-kaarti tellida jääb püsti. Mida me tõstame kõrgemale tasemele on teenindussalide professionaalsus. Vaher: Täna me vaatame seda küsimust ka ID-kaardi tootjaga. Mida on tähtis öelda, siis teeme koostööd pankade ja telekommunikatsioonifirmadega. Selleks, et hoida ID-kaart turvalisena.