„Aga habe kasvas, ta lihtsalt kasvas. On kasvanud paar suve, aga nüüd uus stilistikakompanii, kes asus tegevusse, soovitas ja tegi lõiked ja nüüd nii ongi,“ põhjendas Vaino stiilimuutust ERRi meelelahutusportaalile Menu .

Poolpikad, tavaliselt siledaks kammitud juuksed on Vaino trenditeadlikult lasknud lõigata külgedelt lühemaks, jättes heledatele juustele pealael parajalt pikkust. Vaino lõuga katab nüüd moodsalt piiratud viisakas habe. Muidu keskmise Eesti mehe välimusega saatejuht on nüüd täitsa ponks poiss!

„Juukselõikus ja soeng on õige – kenasti madalaks ja siledaks kammitud. Habe võiks veel uhkem olla!“ kommenteerib moelooja ja asjatundja Arne Niit saatejuhi uut välimust. Habeme kasvatamine pole moekunstniku sõnul aga üldsegi lihtne ettevõtmine. Selle eest hoolitsemine olevat aga veelgi tülikam. „Kindlasti ei ole habe üks mugav asi. Teda peab lõikama, harjama, kammima, õlitama, vahatama ja koolutama,“ loetleb Niit. „Habeme eest hoolitsemine nõuab mehelt 15-20 minutit lisaaega päevas.“

Moeteadlik disainer selgitab, et ajalooliselt on habe olnud väärikuse märk ning on praegu uuesti populaarne, sest kaasaegne mood ühendab erinevad ajaloolised stiilid. „Habeme kontuuridega saab modelleerida ka näoovaali,“ lisab moelooja.