Vaba Lava teatrikeskus avab uue hooaja prantsuse režissööri ja lavastaja Alexandre Zeffi visuaal-poeetiline teatriinstallatsiooniga “Big Data”. Installatsiooni peaosades on Mirtel Pohla ja Jarmo Reha.

„Big Data“ uurib, kuidas navigeerida digitaalse revolutsiooni järgses maailmas, kus kolossaalse andmemahu tõttu on kättesaadav mistahes informatsioon.

Lavastaja Alexandre Zeff ütleb, et kunagi inimkonna ajaloos pole elu olnud inimeste jaoks nii soodne: „Oleme sisenenud uude ajastusse, kus esmapilgul näib kõik võimalik ja iga kõrgus ületatav: eluiga pikeneb, haigused on kontrolli all, inimesi ohustab pigem ülekaal kui nälg, sõjalises konfliktis surma saada on vähem tõenäoline kui surra oma käe läbi jne. Kuid igal mündil on paraku ka teine pool: me oleme täielikult kaotamas võimalust privaatsusele, anonüümsus näib olevat välistatud ning peame elama ühiskonnas, kus iga meie sammu on võimalik kontrollida. Kuidas kujutada laval inimeksistentsi, kus meid ümbritsev info üleküllus võib muutuda kakofooniliseks müraks?”