Urmas, millised on teie igapäevased liikumisharjumused?

Suurärimees ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tõmbab lõuga vabalt kümme korda jutti ja tantsib tänaval kas või „Gangnam Style'i“ . Mis on 55-aastase mehe kadestamisväärse vormi saladus?

Aga muidu võks õhtuti jooksmas käia ja kellel on jalgratas olemas, jalgrattasõitu teha. Peaasi on liikuda. Olen kuskilt lugenud, et eriti peale sööki tuleks tuhat kuni kakstuhat sammu teha, sellega elad 10-15 aastat tervemalt ja õnnelikumalt kui muidu.

Septembris tähistatakse töökohaspordikuud, mille eesmärk on kutsuda inimesi üles töökohal või kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi. Kuidas selle projektiga oleks kõige mõistlikum alustada?

Igas töökollektiivis on vähe sportlikumaid tegijaid. Tasuks pöörduda nende poole, kindlasti on nad nõus teisigi juhendama. Või lihtsalt, kasutage treppe ja varuväljapääse, sõitke vähem liftiga, käige üles-alla, minge jalgsi tööle, jne. Igasugune liikumine tuleb ainult kasuks.

Töötaja, kes regulaarselt liikumisharrastusega tegeleb, on tervem, õnnelikum ja produktiivsem, tal on rohkem häid mõtteid ja parem keskendumisvõime. Seega annab regulaarne liikumine palju nii töötajale endale kui ka tööandjale. Ka väikeste, lihtsate ja üldse mitte ajamahukate lahendustega saab töökohal liikumisharrastuse julgustamiseks ja edendamiseks palju ära teha nii inimene ise kui ka töökoht, peaasi on pealehakkamine ja ettevõtlikkus.

Töökohasport tähendab tööajal tehtavat või tööandja poolt soodustatud liikumist.

Teemakuu sai avapaugu esmaspäeval Telliskivi Loomelinnaku väljakul toimunud üritusel „Sportlik lõunapaus!“, kus peeti suur ühisvõimlemine, paarisorienteerumine Kalamajas ja sõbralik lõuatõmbevõistlus. Teiste seas võtsid osa ka aktiivsed töökohasportijad Roman Fosti, kes maratonijooksu kõrvalt töötab igapäevaselt audiitorina, Tõnu Tõniste, kes ettevõtluse ning EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni juhi ameti kõrvalt jõuab tegeleda ka purjetamise ja tervisespordiga, ning Allar Levandi, kes Paf.com spordiennustusportaali juhtimise kõrval tegeleb jätkuvalt aktiivse liikumisega. Oma kollektiiviga olid tulnud töökohaspordikuud avama teiste seas ka JCDecaux Eesti, ERGO, Tradehouse’i, Orangetime Eventi ja AddGoalsi töötajad.

Sõõrumaa ja Tõniste vihtusid keset päeva tänaval tantsu (Viktor Burkivski)

Mis on töökohasport?

Töökohasporti võib jagada mitmeks valdkonnaks:

· Kontorivõimlemine ja igapäevane liikumine. Töökohtadel tehtavad teadlikud liikumispausid, mille abil saame tasakaalustada töö ajal hoitavad staatilisi asendeid või ühekülgset liikumismustrit. Siia alla käib ka näiteks teadlikult aeg ajalt kontorilaua tagant püsti tõusmine jms

· Kontorivõistlused on töökohal ja oma kolleegide vahelised kergemad sportlikud jõukatsumised. Näiteks sammulugemisvõistlused või kontoris peetav ping-pongi- või lauajalgpalliturniir. Nende eesmärgiks on motiveerida töötajaid suurendama oma igapäevast liikumishulka

· Treeningutoetus ja ühistreeningud. Töötajatele makstava treeningutoetuse või kontoris korraldatavate ühistreeningute eesmärk on tagada see, et töötaja saavutaks endale igapäevaelus vajaliku aktiivse liikumise hulga. Sellega käib kaasa paranenud tervis (vähem haiguspäevasid) ja suurenenud tööviljakus (paraneb tähelepanu ja töövõime).

· Töökohasport. Ettevõtete vahelised üleriigilised või rahvusvahelised võistlused, mille eesmärk on pakkuda sportlikku ajaviidet ja väljundit ettevõtte kõige sportlikumatele töötajatele. Väljund tõsisematele sportimishuvilistele aitab neid veelgi motiveerida ning ühtlasi läbi eeskujude suurendada ka teiste töötajate liikumisaktiivsust.

· Tööergonoomika pole küll otseselt seotud liikumise ja spordiga, kuid on eelduseks, et tööpäeva kestel hoitavad asendid teeksid meile võimalikult vähe kahju ega põhjustaks vigastusi.

