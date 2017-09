VALEARVAMUSED HÄBEMEKARVADEST: 6 asja, mida iga naine peaks teadma! ()

Võibolla sa vahatad. Võibolla raseerid. Võibolla ei piira sa karvakasu häbemel üldse. See on iga inimese end valik. Ometigi liigub hulganisti müüte häbemekarvade kohta, mida uskuda ei tasuks.

See pole kindlasti tõsi. Pigem on bakteritele häbemekarvades väga soodne keskkond paljunemiseks.

Häbemekarvad muudavad seksi vähem nauditavaks?

See on iga naise jaoks erinev. Mõne naise jaoks vähendavad häbemekarvad ühte ajal hõõrdumist. Osad aga eelistavad just karvavaba tunnet ja intensiivsemat lähedust.

Häbemekarvad on juustega samat värvi?

Pigem võiks häbemekarvade värvi reeta naise kulmud.

Puhmas häbe tõukab eemale?

Tegelikult sõltub kõik sinu partnerist. Loodus on tienud kõik, et häbemekarvad mõjuks meestele hoopis kutsuvalt. Selle eest kannavad kutsuvalt hoolt feromooni ja lõhnatu sekreet.

Häbemekarvad ei lõpeta kasvu?

Lõpetavad küll, kui nad on mingi kindla pikkuse saavutanud.

Kui su nahk on tundlik, siis sa ei peaks häbet paljaks raseerima?