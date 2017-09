Hollywoodi sekspomm Mila Kunis on tundmatuseni muutunud.

Ukraina päritolu näitlejatar, kes kasvatab koos Ashton Kutcheriga kaht last, mängib uues filmis „The Spy Who Dumped Me" ("Spioon, kes mind hülgas"). 34aastast filmitähte võis komöödia võtteplatsil näha blondi soenguga. Kui see on parukas, siis küll äärmiselt tõetruu!

Mila partneriks uues filmis on 37aastane Sam Heughan.