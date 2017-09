Kultuuriministeerium on teinud valitsuskabinetile ettepaneku kiita heaks Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uue telekompleksi ehitamine ja sisustamine maksumusega 56,4 miljonit eurot.

Kultuuriministeeriumi ettepaneku kohaselt peaks rahandusministeerium eraldadama riigieelarve strateegia raames uue kompleksi ehituseks täiendavad vahendid 48,2 miljonit eurot. Täiendavate vahendite lõplik suurus sõltub aga rahvusringhäälingule kuuluvate kinnistute tegelikust müügihinnast.

Uue kompleksi ehitamisel Kreutzwaldi 14 kinnistule müüks ERR ära vanad Gonsiori, Faehlmanni ja Tuisu tänava kinnistud. Kui valitsus otsustab uue kompleksi ehitust rahastada, peaks hoone ehitus algama 2019. aastal ning hoone võetaks kasutusele ehituse lõppedes 2021. aastal.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on analüüsinud kaht varianti, millest esimene on olemasoleva telemaja ja stuudiote kapitaalremont ja teine ehitada välja täiesti uued telestuudiod. Uue kompleksi rajamisel on RKAS-i analüüsi kohaselt arenduskulud ja 30 aasta hoiukulud kokku ligi 35 protsenti madalamad kui vana kompleksi rekonstrueerimisel.

Praegu kasutusel olevad telemaja hooned ning nende tehnika on vananenud ning samuti on hooned väga enerigiakulukad. Praegune telekompleks ei vasta ka kehtivatele tule- ja tööohutusõnuetele.

Juunis ütles kultuuriminister Indrek Saar BNS-ile, et uue telekompleksi rajamine on endiselt valitsuse jaoks prioriteet, kuid kevadel nende jaoks raha ei leitud ning seega tuleb see sügisel uuesti valitsuse ette viia.

Valitsuskabinet arutas kevadel Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kava ehitada seniste telemajade renoveerimise asemel uus kaasaegne telekompleks raadiomaja sisehoovi. Toonase kava kohaselt oleks uue kompleksi ehitustööd kõige varem saanud alata 2019. aastal ja hoone oleks lõplikult valmis 2022. aastal.

Seni on ERR kapitaalselt renoveerinud Tallinnas aadressil Gonsiori 21 asuva uue ja Kreutzwaldi 14 asuva vana raadiomaja. Uus raadiomaja sai koduks ERR-i raadiojaamadele, milleks on Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4 ja Raadio Tallinn. Vanast raadiomajast sai ERR-i uudistemaja, kus asusid tööle raadio-, veebi- ja teleuudised, hoonesse rajati ka uus suur teleuudiste stuudio.

Aadressil Faehlmanni 12 ja Gonsiori 27 asuvas telemajas jätkavad praegu tööd ERR-i telekanalid ETV, ETV2 ja ETV+.

